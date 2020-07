Eleonora Pedron mostra le forme su Instagram con una foto in bikini: 'una vera dea'

Eleonora Pedron continua a tenere compagnia ai propri fan su Instagram. L'ex meteorina del TG4, ora 38enne, ha pubblicato su Instagram una fotografia in cui ha messo in mostra la sua straordinaria forma fisica e l'elasticità del corpo.

La Pedron, infatti, si è fatta ritrarre su una spiaggia mentre faceva la "posizione del granchio", il tutto su uno sfondo paradisiaco. Lo scatto, che proponiamo come sempre in calce, mostra tutte le curve della Pedron, incluso un lato b scolpito frutto evidentemente di lunghe sessioni di allenamento.

I fan sono letteralmente andati in estasi: "eh va beh" scrive Fabio Troiano, con cui la Pedron fa coppia fissa dal 2019 dopo la relazione con Max Biaggi, con cui ha avuto due figli.

Di recente, alla rivista Intimità, la showgirl non ha escluso le nozze ed ha affermato che "il matrimonio è il sogno dei sogni fin da piccola, ma forse per questo non mi sono mai sposata. L’ho sognato troppo. E onestamente adesso non ci penso più, se dovesse succedere bene, altrimenti pazienza. Inoltre la nostra è una storia relativamente recente e io ho imparato che per conoscere bene una persona ci vogliono anni, bisogna condividere situazioni, gioie e momenti no. Comunque le nozze ci saranno… se Dio lo vorrà".

In passato Eleonora Pedron aveva pubblicato una foto distesa sul letto.