Eleonora Pedron strega tutti distesa sul letto in bikini: 'una bomba sexy'

Eleonora Pedron ha stregato tutti i follower di Instagram con una fotografia in cui si è fatta ritrarre in lingerie distesa sul letto. Lo "scatto rubato" di Miss Italia 2002 ha fatto il pieno di like ed incetta di commenti.

La 37enne infatti è distesa sul letto in bikini marrone, con tanto di didascalia "irremovibile". Lo scatto ha immediatamente toccato quota 10mila like, con migliaia di interazioni e commenti.

Un ammiratore ha affermato senza mezzi termini che si tratta del "più bel fisico che esita", mentre altri l'hanno definita "una bomba sexy". Altri invece osservano che "così non vale..vinci facile". Non sono chiaramente mancate le battute piccanti: "ecco voi donne non ce la fate a dormire dritte, dovete sempre invadere l’altra metà del letto" scrive un fan, mentre altri la criticano: "ma una bella come te ha bisogno di mettersi in mostra così?" chiede un altro, sebbene la foto non sia in alcun modo provocante o volgare.

Eleonora è legata da tempo all'attore Fabio Troiano, che probabilmente è anche l'autore dello scatto hot che ha mandato in tilt i fan. L'immagine è radicalmente diversa rispetto al selfie hot di Madonna che qualche giorno fa ha stregato anche la superfan della popstar, Asia Argento, che le ha mostrato tutto il suo amore.