Elettra Laborghini rivela: 'Tutti gli invitati al mio matrimonio dovranno fare il tampone'

Elettra Lamborghini sui social si scaglia contro tutte quelle star rientrate dalla Sardegna che non si sono minimamente preoccupate della propria positività al Covid ed hanno continuato normalmente la propria vita. La ricca ereditiera ha poi annunciato che potranno partecipare al suo matrimonio solo gli invitati risultati negativi al tampone.

La Lamborghini ha puntato il dito contro tutte le star dello show-biz di cui però non cita i nomi, che rifiutano di sottoporsi al tampone, nonostante siano entrate in contatto con persone risultate positive. Elettra rivela di avere la certezza assoluta su molte persone, in quanto molti dei vip di cui parla, hanno svolto le vacanze con i suoi amici risultati poi malati: "La metà dei miei amici di Bologna, tornati dalla Sardegna, ha il Coronavirus e giustamente se ne sta a casa".

La cantante racconta che il suo matrimonio avverrà in assoluta sicurezza, così da preservare anche gli anziani presenti, tra cui cita sua nonna. Per essere ammessi all'evento, gli invitati dovranno presentare i risultati di un tampone svolto non più di tre giorni prima della cerimonia: "I miei ospiti dovranno aver fatto un tampone negativo non più vecchio di tre giorni. Ci vuole buon senso".

Le nozze con Afrojack sono sempre più vicine, ed Elettra ci tiene a non rovinare in alcun modo il suo giorno più bello ma anche a salvaguardare la salute dei suoi cari. La cerimonia si svolgerà il prossimo 6 settembre sul Lago di Garda. Il tutto è stato organizzato dal wedding planner Enzo Miccio.