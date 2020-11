Elettra Lambirghini, curve da capogiro in viaggio di nozze a Dubai con Afrojack

I novelli sposi Elettra Lamborghini e Afrojack si godono gli ultimi scampoli della loro luna di miele nella cornice da mille e una notte di Dubai. I due sembrano essere sempre più affiatati e nonostante il momento particolarmente difficile riescono a non perdere mai il sorriso.

Dopo le nozze da sogno sul lago di Como i due sembravano convinti a rimandare il proprio viaggio di nozze per attendere la fine della pandemia ma, sembrano non aver resistito e sono così partiti alla volta della capitale di uno degli Emirati Arabi Uniti. E tra tenere effusioni e siparietti bollenti non perdono l'occasione di mostrare a tutti la loro incredibile sintonia. Afrojack in questi giorni è stato il fotografo ufficiale della sua sposa che con costumi succinti ha messo in mostra tutto il suo fisico da capogiro.

Nei mesi scorsi la bella ereditiera era stata estremamente in ansia per i preparativi del matrimonio. Ora fortunatamente il peggio sembra essere passato e può godersi in tutta serenità i frutti del suo duro lavoro e soprattutto la sua dolce metà. Intanto nei giorni scorsi Elettra Lamborghini è stata protagonista sui social di un clamoroso errore. La cantante ha infatti indossato per ben due volte gli slip al contrario, suscitando grande ilarità nei suoi follower.