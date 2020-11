Elettra Lambirghini, siparietto sexy ma c'è un clamoroso errore

Elettra Lamborghini è certamente una delle star più irriverenti dei social, su cui passa veramente moltissimo tempo. La cantante infatti condivide qualsiasi cosa con i suoi follower e spesso e volentieri si abbandona a confessioni piuttosto personali.

In particolare stavolta la neo sposa di Afrojack ha riferito ai suoi seguaci un particolare piuttosto scabroso ma al contempo esilarante, ovvero l'aver indossato gli slip al contrario. Attraverso una storia Instagram ha infatti informato tutti di quanto accaduto dicendo: "mutande al contrario check". A quanto pare però questa disattenzione non è rimasta isolata ma, la cantante ha ricommesso lo stesso errore una seconda volta, dimostrando tutta la sua sbadataggine ma al contempo tutta la sua incredibile ironia. E forse proprio per questo la giovane ereditiera è diventata protagonista di un fumetto tutto suo in cui diventa una super eroina perseguitata dalla sfortuna.

Vi ricordiamo che lo scorso settembre Elettra Lamborghini è convolata a nozze con il noto cantante di origini olandese. Il matrimonio organizzato da Enzo Miccio è stato incredibilmente sfarzoso e tutto si è svolto nel rispetto delle norme anti-covid. Tutti gli invitati infatti prima del ricevimento si sono sottoposti ad un tampone melocolare per attestare la propria negatività a questo temibile virus.