Elettra Lamborghi prenderà parte al GF VIP? Si attende l'ufficilità

Secondo alcune voci delle ultime ore che, si fanno sempre più insistenti, Elettra Lamborghini dovrebbe prendere parte al Grande Fratello VIP condotto dal direttore di Chi Alfonso Signorini, in veste di opinionista accanto al riconfermatissimo Pupo.

Non è ancora giunta l'ufficialità da parte di Mediaset e si vocifera addirittura che a contenderle il ruolo ci sarebbe Antonella Elia, che dopo la fine di Temptation Island è uno dei personaggi televisivi più richiesti del momento.

Questa non sarebbe di certo la prima esperienza televisiva per l'ereditiera che ha già partecipato a vari reality show in terre iberica e poi come giudice al talent show di Rai 2, The Voice of Italy prima di approdare nel febbraio di quest'anno a Sanremo dove ha sorpreso tutti con i suoi look stravaganti e l'orecchiabilissimo brano Musica (e il resto scompare).

Elettra Lamborghini è molto attiva sui social, dove pubblica spessissimo sue foto molto provocanti che mandano in delirio i suoi seguaci. Presto la figlia del noto Tonino Lamborghini convolerà a nozze con il cantante olandese Afrojack. I due sono ormai indivisibile da molto tempo. La cerimonia organizzata alle sapienti mani di Enzo Miccio, si svolgerà in una lussuosa villa sul Lago di Garda e sarà trasmessa in diretta da Verissimo.