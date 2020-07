Elettra Lamborghini accarezza il pitone de La Isla: 'sembra un c...'

Nuovo giorno, nuovo siparietto simpatico per Elettra Lamborghini su Instagram. La cantante, che ha da poco presentato il nuovo singolo "La Isla" insieme a Giusy Ferreri, ha pubblicato un filmato del backstage del video, in cui sono presenti anche vari animali tra cui un pitone.

In un filmato si vedono Elettra e Giusy Ferreri accarezzare l'animale, e se quest'ultima ha reagito con un semplice "che paura" al contatto con il serpente, la giovane collega non ha fatto lo stesso e nel momento in cui l'ha toccato, tra le mani del padrone, si è lasciata andare ad un "sembra un c....", con tanto di sorriso finale ed uno sguardo quasi spaventato.

Elettra Lamborghini non è nuova a siparietti di questo tipo, e qualche giorno fa si era ritratta in un'altra Instagram Story immediatamente diventata virale in cui manifestava il proprio amore nei confronti dell'odore di...cacca. La Isla è stata presentata qualche giorno fa sempre su Instagram con una foto in cui la Lamborghini ha mostrato un decoltè esplosivo, apprezzato dai fan soprattutto di sesso maschile. Il suo personaggio è comunque tra i più amati del pubblico, anche grazie alla sua spontaneità e sincerità che la caratterizzano.