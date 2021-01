Elettra Lamborghini: 'Afrojack non ha avuto vita facile, al primo appuntamento...'

Elettra Lamoborghini è stata ospite all'ultima puntata di Verissimo e ha rivelato alcuni retroscena sulla relazione con Afrojack sfociata poi nel matrimonio dello scorso settembre.

I due sono tra le coppie più amate dello show business e hanno deciso di trasferirsi a Milano, dove hanno preso casa e deciso di mettere su famiglia. Sarà quindi Afrojack, produttore e deejay olandese, a lasciare per amore la sua città natale e trasferirsi definitivamente all'ombra della Madonnina.

Di recente la coppia ha festeggiato in Svizzera il loro primo anno dalla proposta di matrimonio e la Lamborghini ha rivelato di aver messo a dura prova quello che sarebbe stato il suo futuro sposo sin dagli inizi della loro relazione: "Come è stato il mio primo appuntamento con Afrojack? Non gliel’ho data; e non ci siamo baciati" e poi aggiunge: "É un gigante buono che non è come quegli scemi che guarda le altre". La cantante sembra essere molto innamorata del suo neo sposo e spera anche di poter costruire una famiglia numerosa con lui.

Elettra Lamborghini ha anche ammesso di seguire un rigido regime alimentare e ciò le ha consentito di arrivare in gran forma al matrimonio: "É stato un bene anche perchè avevo il colesterolo alto, quindi l’avrei fatto comunque per la salute anche se a me piacciono le mie curve".