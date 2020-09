Elettra Lamborghini in ansia per le nozze: 'Sono esaurita, non ne posso più!'

Manca sempre meno alle nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack ma, la ricca ereditiera sembra non riuscire più a reggere lo stress dei preparativi che le hanno procurato addirittura una forte insonnia.

E proprio durante una di queste notti in bianco, Elettra ha condiviso con i suoi follower tutte le ansie e le paure per quello che dovrebbe essere il giorno più bello della sia vita. In una delle storie Instagram fatte alle 2.30 di notte la Lamborghini ha detto: "Non riesco a dormire. Spero non sia così ogni notte" e poi ha aggiunto che gran parte dello stress deriva dalla sua carriera ricca di impegni: "Sono in ansia da morire e non ne posso più. Sono esaurita, non scherzo, sto vivendo su una nuvola… E in tutto ciò sto registrando 3 programmi televisivi, speravo di arrivare un po' riposata".

I tempi del fastoso addio al nubilato sembrano già lontani e, ora tutto sembra essere più complicato del previsto: "Basta, manca ancora troppo tempo. Nella scala degli stress il matrimonio pare sia al settimo posto… Ho cambiato idea, troppo stress. Sto perdendo 20 anni della mia vita con tutto sto ambaradan…".

Di certo organizzare delle nozze in un momento così complesso non deve essere stato facile e la preoccupazione per i contagi è notevole. Per evitare qualsiasi problema Elettra ha deciso di obbligare gli invitati al suo matrimonio a fare il tampone.