Elettra Lamborghini presa d'assalto dai fan in spiaggia: 'così non va bene'

Elettra Lamborghini è ormai da qualche mese una delle popstar più amate del nostro paese e del panorama musicale italiano. L'episodio che vede protagonista la twerking queen che vi raccontiamo oggi conferma proprio ciò.

La ricca ereditiera come molte altre star della TV e cantanti si sta concedendo qualche giorno di mare con gli amici in attesa del matrimonio con il DJ Afrojack. La Lamborghini non è passata inosservata agli occhi dei fan che l'hanno notata in spiaggia e l'hanno letteralmente presa d'assalto, circondando la zona in cui si stava rilassando.

I fan le hanno chiesto un selfie, ma a causa della ressa che si è scatenata intorno al suo privè in spiaggia, la Lamborghini è stata costretta ad intervenire ed ha detto senza mezzi termini che "così non va bene". Le sue preoccupazioni erano legate al fatto che i ragazzi fossero troppo vicini uno a l'altro senza rispettare le norme di distanziamento sociale messe in campo dal Governo per contenere la diffusione di Coronavirus. L'episodio però si è concluso nel migliore dei modi ed i fan hanno ottenuto l'agognato selfie con Elettra.

Di recente Elettra Lamborghini ha lanciato il nuovo brano La Isla composto insieme alla collega ed amica Giusy Ferreri, che si preannuncia essere uno dei tormentoni dell'estate.