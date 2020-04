Elettra Lamborghini: il balletto sexy su Instagram che ironizza sulla peluria

Elettra Lamborghini è di nuovo sulla bocca di tutti: poche ore fa la cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui balla sensuale accarezzandosi la parrucca di peluria inguinale che fuoriesce dal body bianco che indossa.

La show girl fa parlare molto di sè in qualunque momento, e non si risparmia per questa quarantena: solo pochi giorni fa Elettra era alle prese con una ricetta hot tra curve e fornelli, adesso invece si diverte a ironizzare sulla condizione estetica femminile durante il lockdown.

Elettra gioca così su quella "roba da donne" che possono capire sicuramente più le signore, anche se è indubbio che il suo pubblico sia prevalentemente maschile. E c'è chi azzarda dicendo, facendo umorismo, che il suo fidanzato Afrojack non sarà molto felice di quella peluria.

In queste ore Elettra Lamborghini è ospite in un IG Takeover presso l'account Instagram di RTL 102.5 dal quale trasmette in diretta la sua giornata, e pubblica stories in cui coinvolge i followers della pagina nei suoi passatempi casalinghi: camminata mattutina in tapis roulant per tenersi in forma (ricordate la foto in cui Elettra dichiarava di mangiare come una vacca da monta) , puzzle per ingannare il tempo e ricette (poco riuscite) da seguire passo passo per garantirsi l'insuccesso culinario.

Insomma, Elettra Lamborghini sa come si fa ad attirare l'attenzione, ma anche l'umorismo non le manca.