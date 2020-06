Elettra Lamborghini contro il BlackOutTuesday: 'siete i peggiori razzisti'

Come sempre, Elettra Lamborghini non le manda a dire. La cantante, questa volta se l'è presa con il BlackoutTuesday che ieri ha portato alla pubblicazione di una serie di riquadri neri sui profili Instagram delle star per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema del razzismo.

In una serie di Storie pubblicate sul proprio account Instagram ufficiale, Elettra ha affermato che "non mi piace pubblicare quello che pubblicano gli altri. Mi sta sul c....o la gente che non sa neanche cosa sta succedendo nel mondo e posta foto solo perché è la tendenza".

La Lamborghini, che è apparsa in forma smagliante dopo la quarantena, non ha visto di buon occhio tutti coloro che hanno postato la foto nera: "oggi è la giornata che bisogna mettere la foto nera, e poi sono i peggio razzisti, io non ci sto, se foste così tutti buoni non sarebbe un mondo di merda, quindi non fate gli ipocriti" ha affermato, estendendo poi il discorso anche il tema dei migranti. L'attacco è durissimo: "voi siete gli stessi che qualche mese fa ve la prendevate quando sbarcavano le madri e i bambini, siete gli stessi che giudicano dal colore della pelle. Non sapete guardare al di là del vostro naso, non capite a bellezza che ci può essere di fronte a una cultura differente... così non andiamo da nessuna parte" ha concluso.

Insomma, in attesa delle nozze con Afrojack, la Lamborghini si dedica anche ad altre tematiche.