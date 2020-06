Elettra Lamborghini, la cantante è super sexy nei primi scatti post quarantena

La quarantena è giunta al termine e da oggi, sempre nei limiti delle disposizioni sanitarie emanate, sarà possibile spostarsi di Regione in Regione. Sembrava davvero non vedere l'ora Elettra Lamborghini, che ha pubblicato uno scatto sul suo account Instagram in cui appare raggiante, in posa per i suoi followers.

E' in splendida forma Elettra, che ci illumina con il suo sexy outfit brillante verde petrolio, in una mise che in quarantena sicuramente non poteva sfoggiare perché costretta la maggior parte del tempo a casa. Dove starà andando la nostra cara showgirl? Sappiamo che negli ultimi tempi sta organizzando insieme ad Enzo Miccio il suo futuro matrimonio con Afrojack. Che si prepari per raggiungere il famoso wedding planner alla ricerca di una fantastica location per l'occasione speciale?

Certo è che la Lamborghini non fa mancare l'effetto bomba sexy nei suoi look, che seguono perfettamente le linee sinuose del suo corpo giunonico con la scollatura mozzafiato mostrata attraverso la tutina attillata. Ma lei non si accontenta, e nella didascalia del post commenta "Lo so mi é spuntato un brufoloh sul mento sono in pre-cycloh... e poi non so modificare le foto mi vedo fika lo stesso non so voi", dettaglio che con molta probabilità è sfuggito ai più, avendo altro da guardare.

E nonostante il lockdown Elettra si è divertita molto a passare il tempo tra le mura domestiche, come dimostrano i post pubblicati dalla cantante sui social network: tra belletti sexy e ricette di cucina casalinghe Elettra Lamborghini è riuscita a coniugare ironia e sensualità scacciando la noia anche in un momento difficile come questo, dal divano di casa.