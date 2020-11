Elettra Lamborghini in costume ai fornelli: il suo couscous è supersexy

Dopo il matrimonio con il dj Afrojack, inizia la vita casalinga per Elettra Lamborghini. La cantante infatti si è cimentata nel suo primo couscous, a modo suo e con la simpatia che da sempre la contraddistingue.

In una serie di Storie pubblicate sul proprio account ufficiale Instagram, dove ha taggato proprio il marito Afrojack, Elettra si è lasciata ritrarre in costume davanti ai fornelli, il tutto mentre preparava il couscous. “Ho buttato dentro tutto, tutti gli avanzi, non criticate è il mio primo couscous. Non lo mangio tutto, ma il mio maschio l’ha mangiato tutto eh” ha affermato Elettra.

Costume nero, calzettoni maculati e tatuaggi in bella vista, Elettra ha mandato nuovamente in tilt i propri fan, che si sono divertiti a riprendere la ricetta della giovane ereditiera, con relative smorfie che sono state oggetto di meme. Afrojack però a quanto pare ha apprezzato.

Qualche giorno fa, Elettra Lamborghini è stata protagonista di un siparietto sexy, anch’esso diventato immediatamente virale sui social dove gode di grande popolarità. Elettra infatti racconta spesso la sua vita ed ha anche svelato alcuni retroscena sul suo matrimonio, che si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti-Covid: tutti gli invitati sono stati sottoposti a tampone molecolare per attestare la loro negatività al virus.