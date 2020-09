Elettra Lamborghini in crisi: ecco cosa le è successo a pochi giorni dalle nozze

Manca sempre meno a quello che probabilmente sarà l'evento italiano dell'anno, ovvero il matrimonio tra Elettra Lamborghini ed il cantante olandese Afrojack. La bella ereditiera dopo le crisi d'ansia dovute ai preparativi per le nozze negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti anche con un complesso dubbio.

Come si evince infatti dalle storie pubblicata su social, Elettra non sarebbe stata particolarmente sicura del suo abito di nozze e così avrebbe deciso di cambiarlo. Nel cuore della notte ha chiamato il suo wedding planner Enzo Miccio e gli ha chiesto espressamente di procurarle dei nuovi modelli che potessero confarsi ai suoi gusti.

E sembra proprio che Miccio sia riuscito nell'intento di trovare l'abito perfetto e il giorno seguente i due sono apparsi rilassati e sorridenti su Instagram per aver raggiunto l'obiettivo sperato. Secondo le indiscrezioni Elettra indosserà tre diversi abiti durante le nozze, uno molto classico durante la cerimonia ufficiale e due più stravaganti per la festa seguente.

Si sa che i giorni immediatamente precedenti al matrimonio sono i più complessi e che bisogna sbrigarsi per ultimare i preparativi. Elettra ed Enzo Miccio insieme avranno dato sicuramente il massimo e sono molti quelli che non vedono l'ora di assistere alle nozze dell'anno. Molte sono le preoccupazioni in merito a questa cerimonia, in primis la paura che il Covid possa creare problemi agli ospiti, e per tale ragione Elettra ha chiesto a tutti gli invitati di fare un tampone.