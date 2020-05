Elettra Lamborghini festeggia il compleanno su Instagram, a modo suo

Durante il lockdown sono stati tanti i VIP che hanno festeggiato il compleanno su Instagram insieme ai followers. Alla lunga lista si è aggiunta anche Elettra Lamborghini, che nella giornata di ieri ha dato il via ai festeggiamenti a modo suo.

La cantante infatti non si è smentita ed, in linea con quanto fatto anche in passato, ha preferito puntare tutto sull'ironia. Come si può vedere nel post presente in calce, la Lamborghini si è fatta ritrarre con una torta con su le candeline dei 18 anni, con tanto di didascalia in cui ha scritto "finally 18! Maggiorenne yeeee".

Ovviamente Elettra non ha compiuto diciotto anni, in quanto nata nel 1994, ma il post è rapidamente diventato virale ed ha superato quota 800mila like. Molte colleghe hanno mandato alla giovane Elettra i loro messaggi d'auguri, tra cui Anna Tatangelo, Dj Shablo, e Chiara Ferragni.

I festeggiamenti sono continuati nelle Storie, dove ha mostrato chi c'era accanto a lei: la mamma Luisa, il padre Tonino, il fratello Ferruccio e le sorelle Lucrezia e Flaminia. Mancava invece all'appello la sorella Ginevra Lamborghini che di recente è saltata agli onori della cronaca per un filmato in cui ha messo in mostra tutte le sue potenzialità canore.

Elettra Lamborghini ha anche preso parte a Sanremo 2020, dove si è classificata 21esima.