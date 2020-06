Elettra Lamborghini in forma smagliante su Instagram: 'colpa di un ragno'

Elettra Lamborghini ha mostrato una forma fisica smagliante sul proprio account ufficiale Instagram, in una Storia in cui ha messo in evidenza la riduzione del girovita. La giovane cantante, infatti, ha afferrato con una mano le mutande per mostrare al pubblico quanto le vadano larghe.

Elettra però ha voluto allontanare le ipotesi circolate in rete secondo cui si sarebbe messa a dieta. Infatti, l'ereditiera ha raccontato che la sera prima ha mangiato il gelato ed anche il dolce al ristorante, ed ha avanzato un'ipotesi affermando che la causa del suo dimagrimento sarebbe da ricercare nel "morso di un ragno olandese".

A conferma di tale tesi, Elettra ha anche posto l'accento su di un livido sulla gamba, dove dice di essere stata morsa. Sta di fatto che, indipendentemente da tutto, la cantante sembra essere in formissima ed è pronta per il matrimonio con Afrojack. I preparativi infatti stanno andando avanti e qualche settimana fa la Lamborghini ha visitato il Lago di Garda con Enzo Miccio per gli ultimi sopralluoghi in vista del fatidico si con il DJ.

Qualche giorno fa abbiamo raccontato delle foto fake in cui Elettra era ritratta nuda, che hanno scatenato la dura reazione della popstar, che ha attaccato gli autori di questi fotomontaggi definendoli "maniaci".