Elettra Lamborghini furiosa con il vicino: ecco la sua incredibile reazione

La scorsa notte, Elettra Lamborghini ha perso la pazienza con uno dei suoi vicini che ha fatto festa fino a tardi. Il suo sfogo è arrivato sui social, dove ha rivelato ai suoi follower che era veramente stufa del continuo fracasso.

"Al momento sono in questo appartamento, bellissimo quello che vuoi, ma c'è un problema: fanno delle feste dalla mattina alla sera", ha detto l'ereditiera, che poi visibilmente arrabbiata ha aggiunto: "Non hanno capito che ci sono anche altre persone e che non possono fare i ca**i loro altrimenti io vengo e ti sparo".

Elettra Lamborghini rientrata dall'ultima puntata de L'Isola dei Famosi dove partecipa in qualità di opinionista, ha deciso quindi di rendere pan per focaccia al suo rumoroso vicino, organizzando un karaoke last minute, e facendo sentire a tutto il vicinato anche la sua voce.

"Faccio un appello al mio vicino o come si può chiamare, non avete capito che mio marito è un deejay ed io sono una cantante, se vogliamo fare a chi canta di più io accendo la mia cassa e se volete fare la guerra, vi sparo la musica e mi metto a cantare le canzoni e continuiamo così. Voglio andare a letto, sti festini anche basta".

Ricordiamo che Elettra Lamborghini nei mesi scorsi aveva contratto il Covid. Fortunatamente il peggio è passato.