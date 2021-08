Elettra Lamborghini è incinta? Il nuovo post Instagram alimenta i rumor

A poco più di un anno dal matrimonio tra Elettra Lamborghini ed Afrojack, la popstar continua a far parlare di se. Nelle ultime ore, uno scatto pubblicato dalla cantante che è in radio con "Pistolero" ha scatenato i gossip e rumor su una presunta gravidanza.

Come si può vedere in calce, Elettra Lamborghini che è in vacanza a Mykonos col marito, ha publicato uno scatto in bikini con una piscina sullo sfondo e la didascalia "selfie a Mykonos. Ciao da noi tre". Proprio quest'ultima parte ha scatenato le indiscrezioni: Elettra stava facendo auto ironia oppure dietro quello che sembra essere un messaggio innocente si cela un annuncio?

In molti infatti hanno fatto 2+2 ed hanno scritto nei commenti che visto che Elettra è in vacanza con Afrojack, il terzo potrebbe essere il bambino (o la bambina) che porta in grembo. Insomma, la Lamborghini ha davvero confermato di essere incinta? Al momento non sono arrivate conferme a riguardo, tanto meno smentite, ed infatti sul web si sta iniziando a parlare incessantemente di questa presunta gravidanza.

Non si tratta della prima volta che la Lamborghini lancia messaggi di questo tipo, salvo poi smentire tutto. Solo qualche mese fa aveva spiegato di essersi sottoposta ad una serie di esami e già all'epoca in molti avevano cominciato a tenere sott'occhio il ventre.

Tra un messaggio in codice e l'altro, però, Elettra Lamborghini continua ad infiammare Instagram.