Elettra Lamborghini infiamma Instagram con una foto: 'ho un bikini solo per te'

Elettra Lamborghini infiamma (nuovamente) i social. La cantante italiana, che anche quest'anno è presente nelle classifiche delle hit può suonate dalle radio con "Pistolero", si sta concedendo qualche giorno di vacanza insieme al marito Afrojack, e come sempre sta raccontando tutto sui suoi canali social.

La giovane, che su Instagram conta oltre 6 milioni di follower, qualche ora fa ha pubblicato un'immagine in bikini che ovviamente ha mandato in visibilio i suoi fan. Nel giro di poche ore ha infatti racimolato oltre 375mila like e 1000 commenti da parte dei fan.

Elettra si è fatta fotografare con un costume azzurro a bordo piscina, il tutto condito da un'ironica frase "ho un bikini solo per te...ma non mando foto in direct".

Negli scorsi giorni sul web si era sparsa l'indiscrezione che voleva la Lamborghini in attesa del suo primo figlio, ma evidentemente lo scatto ha smentito tutto ed Elettra non sembra essere incinta.

Dopo il matrimonio con Afrojack dello scorso settembre, l'inizio 2021 non è stato facile per la popstar ed opinionista. Elettra Lamborghini infatti è risultata positiva al Coronavirus lo scorso marzo ed anche all'epoca ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19 su Instagram, dove ha invitato i suoi follower a prendere tutte le precauzioni del caso per evitare il caontagio.