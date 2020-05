Elettra Lamborghini sul Lago di Garda con Enzo Miccio in vista delle nozze con Afrojack

In alcune storie pubblicate su Instagram, Elettra Lamborghini ha svelato che è sul Lago di Garda insieme al wedding planner Enzo Miccio in vista delle nozze con il deejay Afrojack, con cui si sposerà a breve. La giovane ereditiera ieri è stata avvistata a Portese, per raggiungere l'isola che ha ospitato anche altri matrimoni.

"Sono con Enzo e stiamo andando a vedere la prima location per il matrimonio" ha affermato Elettra Lamborghini, senza però svelare alcun dettaglio a riguardo.

Enzo Miccio è sicuramente il wedding planner più famoso del nostro paese, ed a lui si sono affidati anche altri vip. In una fotografia, il concorrente di Pechino Express 2020 è con Elettra Lamborghini in una villa in stile neogotico veneziano, che sorge sull'Isola del Garda, di poco distanza da San Felice del Benaco.

Inizialmente la coppia aveva programmato le nozze per Settembre, ma l'emergenza sanitaria aveva messo in dubbio tutto. L'andamento della curva epidemiologica però evidentemente ha fugato ogni dubbio ed i due hanno deciso di dire il fatidico si nei tempi previsti. I preparativi sono in corso e siamo sicuri che Elettra stupirà di nuovo tutti.

Qualche giorno fa Elettra Lamborghini ha festeggiato il compleanno su Instagram. L'ereditiera bolognese è famosa per i suoi balletti sexy su Instagram.