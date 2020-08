Elettra Lamborghini e quel look sexy e spregiudicato, sarà questo il suo abito da sposa?

Elettra Lamborghini è ben nota per i suoi look spregiudicati e sopra le righe. Sin dai tempi di Super Shore, reality a cui ha preso parte in Spagna, si è fatta riconoscere per un guardaroba che non passa di certo inosservato, caratterizzato da abiti succinti e scollature eccessivamente provocanti.

Ora la cantante figlia del magnate delle auto ha pubblicato su Instagram una foto che lascia ben poco all'immaginazione. Si è mostrata abbigliata con uno slip e una fascia bianca ed un pareo trasparentissimo. Una sorta di bikini che qualcuno ha ipotizzato potesse essere addirittura il suo abito da sposa.

Certo Elettra ci ha abituati a look estremi che mettono in mostra tutte le sue forme provocanti ma, questo forse appare un po' esagerato per un matrimonio. Come rivelato dalla stessa cantante infatti questo non sarà di certo il suo abito da sposa.

Elettra Lamborghini e Afrojack convoleranno a nozze domenica 6 settembre 2020 in una lussuosa villa sul Lago di Garda e a quanto pare l'evento sarà trasmesso in diretta tv. Sul matrimonio vige il massimo riserbo, sappiamo solo che ci sarà un Wedding Planner d'eccezione, ovvero Enzo Miccio e che vi parteciperanno un gran numero di star legata alla coppia da una profonda amicizia.

Di recente la Lamborghini è stata presa d'assalto dai fan in spiaggia. Ciò ha destato non poca preoccupazione in quanto non sarebbero state rispettate le norme di distanziamento sociale.