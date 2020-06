Elettra Lamborghini mostra il décolleté su Instagram: 'quella della Lola'

Elettra Lamborghini continua a far parlare di se su Instagram. La cantante, tra le protagoniste indiscusse di Sanremo 2020, ha pubblicato una fotografia in cui ha messo in mostra un décolleté esplosivo, condita come sempre dalla sua autoironia che l'hanno resa una delle più amate dei social.

Nella fotografia, che proponiamo come sempre in calce, si vede Elettra in piena forma, ma a saltare immediatamente all'occhio è il top blu elettrico che evidentemente fatica a tenere a bada il décolleté della giovane cantante. Elettra evidentemente se n'è accorta ed ha condito il post con una frase autoironica: "quella della Lola" ha scritto, riferendosi alle sue forme.

I follower come sempre hanno reagito sulla scia dello stile di Elettra, con commenti conditi dall'autoironia: "hai aperto una latteria?" scrivono altri, mentre un altro le consiglia di "non dimagrire troppo". Alcuni invece affermano che "sembri Betty Boop".

Qualche giorno fa Elettra Lamborghini su Instagram ha mostrato la sua forma smagliante ed ha affermato che il dimagrimento è colpa di un morso di un ragno olandese. Nel frattempo, tra un post autorionico e l'altro, Elettra continua i preparativi per le nozze con Afrojack e qualche settimana fa ha visitato il Lago di Garda insieme ad Enzo Miccio per un sopralluogo in vista del fatidico si.