Elettra Lamborghini non ci sta e sbotta sui social: 'Il virus vi ha trasformato in serpi'

Elettra Lamborghini nelle ultime ore è finita nella bufera. La bella ereditiera è stata infatti travolta dalle critiche per l'aver partecipato ad un evento a Gardaland che a detta di molti non avrebbe seguito le basilari norme del distanziamento sociali.

Elettra però ha tenuto a fare delle precisazioni sui social assicurando che tutto è stato accuratamente programmato e che, non vi è stato alcun assembramento a causa sua, sottolineando inoltre quanto la pandemia abbia scatenato il peggio delle persone:

"Che nessuno si permetta di dire niente. Sto registrando un programma, ho avuto per tutto il tempo la mascherina. Tutte le persone che lavorano nel programma hanno fatto il tampone e io non ho fatto nessuna foto con nessun fan. Il virus vi ha trasformato in serpi".

Le accuse di irresponsabilità sono state dunque rispedite al mittente. Oltretutto per via delle sue imminenti nozze, non avrebbe mai messo a rischio la sua vita nè tantomeno quella di nessun altro, essendo lei stessa la prima a prendere qualsiasi precauzione possibile.

Tutti gli invitati alle nozze saranno sottoposti preventivamente a tampone e, solo dopo l'esito negativo potranno partecipare alla cerimonia. Il matrimonio con Afrojack, cantante olandese, si svolgerà il prossimo 6 settembre sul Lago di Garda e sarà organizzato dal noto wedding planner Enzo Miccio.