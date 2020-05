Elettra Lamborghini nuda sui social, la cantante sbotta: 'maniaci'

Elettra Lamborghini è solita far parlare di se per i suoi scatti provocanti e fotografie ironiche. Negli ultimi tempi però la ricca ereditiera ha sbottato a seguito della pubblicazione di alcune immagini e video hot pubblicati su Instagram.

A far infuriare la ragazza però è il fatto che i contenuti in questione sono fake, in quanto non pubblicati da lei. La giovane, che è divenuta famosa agli occhi dell'opinione pubblica dopo la partecipazione a Sanremo 2020, ha voluto precisare che si tratta di fotomontaggi, e non ha nascosto tutto il proprio malcontento.

"Vedere così poco rispetto per cose così serie mi fa schifo. State molto attenti perché su queste cose c’è poco da fare. Una volta che le foto sono in rete, nonostante le denunce, lì resteranno. Internet è un mare troppo profondo. State attente a certi maniaci” ha affermato, allo scopo di mettere in guardia tutti i suoi follower da fenomeni di questo tipo.

Poco dopo però Elettra è tornata nei suoi ranghi ed ha mostrato alcuni scatti relativi ai preparativi per il suo matrimonio con il deejay Afrojack. Di recente infatti la Lamborghini ha visitato il Lago di Garda insieme ad Enzo Miccio, il wedding planner dei VIP, per fare il punto sulla location e la chiesa.