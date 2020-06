Elettra Lamborghini, outfit sexy e massaggi rilassanti per la cantante di 'Hola Kitty'

La nuova hit di Elettra Lamborghini, "Hola Kitty", sta impazzando sui social, e a seguito del balletto sexy di Elettra, è diventato un tormentone e molti si stanno filmando mentre emulano le movenze sinuose dell'esplosiva cantante.

Ma Elettra è davvero molto impegnata in questo periodo, ed in vista del suo matrimonio con il deejay Afrojack è andata in ricognizione insieme ad Enzo Miccio per trovare la location perfetta. Nelle ultime ore è nuovamente apparsa smagliante,solo a pochi giorni dallo scatto sexy in tuta elegante.

Stavolta, in una Instagram stories, la vediamo in ascensore mentre sta per uscire di casa in abbigliamento sportivo, che a detta sua è un "last minute outfit" molto ben riuscito.

La Lamborghini sembra davvero in forma perfetta, e anche piuttosto dimagrita, forse si prepara per indossare l'abito da sposa? Sicuramente l'avvicinarsi dell'evento speciale sta dando ad Elettra la voglia di rimettersi in forma dopo la lunga quarantena in casa, e gli ultimi scatti confermano che la "nuova Elettra" sta ottenendo degli ottimi risultati.

E come se non bastasse la nostra twerk queen si concede dei rilassanti massaggi drenanti in una spa, tanto per non farsi mancare nulla. E dopo? Quintali di sushi in compagnia, perché in fondo c'è prima il dovere, poi il piacere.