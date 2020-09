Elettra Lamborghini, pazzo addio al nubilato in rosa

Nelle prossime settimane Elettra Lamborghini convolerà a nozze con Afrojack, la data prescelta è il 26 settembre e dunque in attesa del grande evento, la cantante ha deciso di organizzare un pazzo addio al nubilato in Campania, in compagnia dei suoi amici più cari.

La bella ereditiera non ha di certo badato a spese per questi 3 giorni all'insegna del divertimento e, tra balli sfrenati, giri in barca e look eccentrici ha anche dato spettacolo sui social.

Gli ospiti di Elettra Lamborghini sono stati tutti sottoposti ad un tampone così da evitare qualsiasi problema in vista del matrimonio che si svolgerà nella romantica location del Lago di Garda e sarà organizzato dal noto Wedding Planner dei VIP Enzo Miccio.

L'addio al Nubilato si è svolto in una lussuosa villa in Provincia di Caserta e la parola d'ordine di questi festeggiamenti è stata il rosa colore preferito della futura sposa. Non sono mancati infatti palloncini rosa, abiti rosa, straordinarie torte rosa ed è stato addirittura montato un simpatico toro meccanico.

Elettra si è finalmente goduta qualche giorno di spensieratezza dopo le polemiche che l'hanno vista protagonista nei giorni scorsi. In molti infatti per via di un impegno lavorativo a Gardaland, l'hanno accusata di non rispettare minimamente le norme anticontagio.