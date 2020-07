Elettra Lamborghini in playback a Battiti Live? La reazione della cantante

Tra gli ospiti della prima puntata di Battiti Live c'è stata anche Elettra Lamborghini, che si è esibita con la sua "Musica (E Il Resto Scompare)" che ha presentato lo scorso Febbraio durante il Festival di Sanremo. La performance della cantante romagnola però ha suscitato qualche critica da parte degli spettatori.

In particolare, molti hanno avanzato l'ipotesi su un presunto playback di Elettra, che sta vivendo un momento magico con il successo della hit estiva La Isla composta insieme a Giusy Ferreri.

"Elettra non si smentisce mai con il playback, e fa pure le prova. La si ama per la sua simpatia" ha scritto un utente su Twitter, in un tweet che è stato citato dalla Lamboghini condito da un commento in pieno stile Elettra: "amore playback un cavolo ma ti amo anche io" ha scritto Elettra.

Poco prima, sempre su Twitter era stato pubblicato un filmato dietro le quinte con Elettra protagonista di un siparietto esilarante durante le prove. Nel video che proponiamo in calce infatti si vede Elettra cantare mentre si interrompe la musica, nel silenzio totale che la giovane cantante riesce a riempire con la sua simpatia ed una battuta in pieno stile romagnolo, che ha strappato una risata a tutti.

Tra un'esibizione e l'altra, nel frattempo, Elettra si sta preparando alle nozze con Afrojack.