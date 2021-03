Elettra Lamborghini positiva al Coronavirus: 'Ho il Covid, so da chi l'ho preso'

Con un video postato sui social, Elettra Lamborghini ha annunciato ai suoi follower di essere risultata positiva al Covid-19 e che per tale ragione non prenderà parte come opinionista alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

"Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti e ho preso il Covid", così l'ereditiera ha esordito post pubblicato su Instagram. "So da chi l’ho preso anche se sono sempre stata attenta e ho fatto molta attenzione".

Nel video in cui appare in tuta e con una coroncina in testa afferma: "Non devo esserne incazzata, purtroppo, perché d’altronde c’è poco da fare. Sono anche stata molto attenta…Anche troppo. L’ho preso. Non posso farci niente. Comunque ringrazio il Signore perché io sto veramente bene. C’è gente che purtroppo è finita in ospedale. Io invece sono qua che, potete notare, sono piena di fazzoletti. Al massimo mi moccica il naso. Ogni tanto caccio un po’ di tosse. Però sto benissimo, come potete notare!".

La Lamborghini poi ha aggiunto: "Era come se mi fosse entrato dentro un animale, ho chiesto trivellatemi il naso.. a quel punto il test sembrava leggermente positivo, ho pianto tutto il giorno, vai in depressione per un giorno e poi la gente cattiva, ha detto cose cattive e brutte su di me come se avessi la peste".

Elettra Lamborghini sarebbe dovuta essere un'opinionista de L'Isola dei Famosi con Iva Zanicchi e sembra che sarà sostituita da Tommaso Zorzi.