Elettra Lamborghini: cucina hot e seno in bella vista su Instagram

Elettra Lamborghini, personaggio molto amato sui social, dopo la sua presenza al 70° Festival di Sanremo ha visto aumentare il seguito dei suoi seguaci, e la sua canzone Musica (E il resto scompare) è una delle più trasmesse in ogni parte d'Italia, tra balli in balcone e parodie varie.

E' noto infatti che la regina del twerking ama mettersi in mostra, e riesce sempre a pizzicare i suoi followers in modo nemmeno molto velato. Siamo ormai abituati a vederla in mise molto appariscenti in cui sottolinea con orgoglio la prosperosità delle sue curve. Questo però non la rende meno simpatica agli occhi dei suoi fan, proprio perchè grazie al suo essere così appariscente e vistosa riesce ad affermare la sua personalità come donna.

Nella sua ultima diretta, infatti, si trova alle prese con la ricetta dei cookies banana e scaglie di cocco, e potete immaginare che il gustoso dessert è solo una delle tante "delizie" mostrate nel video. Elettra, con la sua ironia, concilia due caratteristiche che spesso vengono considerate opposte in una donna: la bellezza e la simpatia.

Crea sicuramente qualche controversia il suo modo di fare così eccentrico, ma riesce a rompere dei tabù come nessun altro, al momento, in Italia. Elettra Lamborghini si definisce come una vacca da monta sui social, per quanto mangia in questo periodo di quarantena. Questa la sua ultima trovata, che non è di certo da tutti, sinonimo di una forte autostima e autoironia. Quale altra VIP si spingerebbe a tanto?