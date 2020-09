Elettra Lamborghini: tutto pronto per le nozza con Afrojack sul Lago di Como

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato e, nonostante il tempo non sia stato particolarmente clemente nell'ultimo periodo, per le nozze di Elettra Lamborghini ed Afrojack splende il sole sul lago di Como.

La ricca ereditiera ha potuto contare sulle abili mani del noto wedding planner Enzo Miccio per l'organizzazione di questo evento ma, comunque non sono mancate le crisi d'ansia. Ciò che più preoccupava era la minaccia di una potentissima bomba d'acqua annunciata dalle previsioni meteo ma fortunatamente, tutto sembra essere andato per il meglio e la giornata sembra essere più che perfetta per una cerimonia che si svolgerà per gran parte all'aperto.

"Ho pregato tutti i santi in Paradiso e alla fine qualcuno deve avermi ascoltato, no?" dice nelle sue Instagram Stories Enzio Miccio che condivide anche qualche particolare delle nozze che avverranno a breve a Villa Balbiano, una sontuosa residenza edificata verso la fine del XVI secolo.

Elettra ha rivelato nei giorni scorsi che sarà accompagnata all'altare da suo padre e che la cerimonia verrà celebrata in inglese da un prete con cui ha stretto un fantastico rapporto negli ultimi tempi. Gli abiti indossati saranno ben tre: uno più classico, uno più pop e uno più folle che verrà indossato nel party conclusivo. Per quanto sappiamo Elettra ha operato un cambio d'abito last minute.