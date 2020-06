Elettra Lamborghini rimanda le nozze con Afrojack: litigio con papà Tonino

Il matrimonio tra Elettra Lamborghini e Afrojack è uno degli eventi più attesi tra le celebrità italiane, dopo l'annuncio avvenuto nei mesi prima della pandemia.

Elettra Lamborghini infatti aveva annunciato così le sue nozze con il dj: "Il mio migliore amico me lo ha chiesto è la persona più dolce e affettuosa che abbia mai incontrato nella mia vita e l’unico uomo che io possa realmente definire tale. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata nell’avere trovato qualcuno che ha un cuore grande come il suo, che ha fiducia nella famiglia e che sia così simile a me".

Intanto in vista delle nozze l'ereditiera ha perso peso ed Elettra Lamborghini appare in forma smagliante dopo il lockdown, remise en forme che la cantante dice essere merito della puntura di un ragno.

Ma cosa sta succedendo adesso? Sembra che nelle ultime ore sia stato annunciato l'annullamento momentaneo delle nozze, perché a quanto sembra Elettra sta discutendo con suo padre Tonino Lamborghini riguardo la location dell'evento.

Il papà della cantante bolognese, infatti, legato molto alla tradizione di famiglia, vorrebbe che i festeggiamenti si facessero a Bologna, ma la coppia propenderebbe per una location situata a quanto si dice sul Lago di Garda, ben lontano dalle idee del capofamiglia delle auto di lusso.

Come andrà a finire questa storia, vincerà la sposa e sceglierà il posto che preferisce, o darà ascolto a papà Tonino e opterà per una location più tradizionale? Staremo a vedere quello che succede nei prossimi giorni.