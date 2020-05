Elettra Lamborghini rivela: 'Non mi depilo finchè non rivedrò Afrojack'

Elettra Lamborghini, nipote del magnate delle auto di lusso, è diventata famosa per la partecipazione allo spettacolo trash Geordie Shore in Inghilterra, e più di recente ha partecipato come concorrente al Festival di Sanremo con la canzone "Musica (e il resto scompare)".

La showgirl non manca mai di attirare l'attenzione, e l'ha rifatto, stavolta rendendoci partecipi della beauty routine di depilazione che seguirà nei prossimi giorni. Perché? Pare infatti che la signorina Lamborghini si sia separata momentaneamente dal suo fidanzato Afrojack, con il quale si dice convolerà presto a nozze, per andare con Enzo Miccio a visitare alcune location per il loro matrimonio.

E come "segnatempo" della lontananza dalla sua dolce metà, ha deciso di utilizzare la sua ricrescita dei peli. Un modo piuttosto originale di calcolare i giorni che trascorrono senza poter vedere il suo uomo, una volta si usavano i countdown, ma probabilmente Elettra è ad un livello superiore: "Voglio vedere quanto possono essere lunghi in attesa di rivedere il mio maschio. Il pelo è figo, fa fashion, in maniera ponderata però".

Ma il fidanzato sarà contento al suo rientro? Questo è tutto da vedere, ma la twerking queen bolognese si conferma sempre molto autoironica. Un'altra vip che si è svelata nella sua naturalezza (anche se in un modo diverso rispetto ad Elettra) è Arisa che ha mostrato i suoi capelli rasati. Qualcun altro invece mostra un altro tipo di ironia: Luciana Littizzetto si è vestita come Giovanna Botteri per sostenere la lotta contro i pregiudizi estetici che l'hanno coinvolta.