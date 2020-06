Elettra Lamborghini, rivelazione su Instagram: 'mi piace la puzza di m....'

Elettra Lamborghini continua a far parlare di se, anche grazie al suo account Instagram su cui pubblica contenuti simpatici e spontanei. In una serie di Storie, però, la giovane cantante si è superata.

Durante una passeggiata immersa nella natura, Elettra ha affermato quanto segue: "ragazzi sto andando a trovare le mie amiche vacche, qui lungo un sentiero dove vado spesso a camminare, e stavo pensando che fin da quando ero piccolina a me la puzza di me**a piace proprio tanto".

Inutile dire che la Storia è rapidamente diventata virale ed è stata ripresa su molte pagine satiriche. Elettra poco dopo ha precisato che le piace "proprio la puzza di vacca, di cavallo. Non c’è niente di più bello. Voi che non siete cavallari dovreste provarla. A me piace davvero ragazzi".

Insomma, il tono è diametralmente opposto rispetto a quello dei primi scatti pubblicati da Elettra Lamborghini dopo la quarantena, dove si è mostrata in splendida forma, salvo poi precisare che il suo dimagrimento è stato colpa di un ragno. Qualche giorno fa, nel frattempo, è emersa la notizia del rinvio del matrimonio con Afrojack proprio quando tutto sembrava essere pronto: post lockdown infatti Elettra aveva visitato il Lago di Como in compagnia del wedding planner Enzo Miccio.