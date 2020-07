Elettra Lamborghini sbotta contro gli haters: 'non me ne frega un c...'

Con un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, Elettra Lamborghini ha voluto rispondere definitivamente a coloro che la criticano per la sua forma fisica. Le critiche sono arrivate dopo che la cantante italiana ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie in cui ha mostrato la marcia d'avvicinamento al matrimonio con Afrojack.

"Comunque sapete perché non me ne frega piú un cazz di niente?! Prima, ( assolutamente pesoforma ) mi davano della grassa... ora ( sempre pesoforma) ma con qualche kg in meno ( assolutamente non voluto) mi dicono che sono troppo magra..scusa bicc ma chi cazz sei tuuuu" ha scritto Elettra, in un tweet che è stato ripreso dai suoi fan.

Post quarantena, Elettra Lamborghini ha mostrato la sua forma smagliante, che a quanto pare è frutto del "morso di un ragno".

Tra una foto ed un tweet, nel frattempo, Elettra è in radio con La Isla, il nuovo singolo composto insieme all'amica Giusy Ferreri che è già uno dei tormentoni di questa estate. Un'estate che per la giovane popstar si concluderà il 6 Settembre con il fatidico si al dj olandese Afrojack, con cui si sposerà sul Lago di Garda, sotto la supervisione del wedding planner Enzo Miccio con cui ha visitato la location qualche tempo fa.