Elettra Lamborghini scatenata sui social: 'mangio come una vacca da monta'

Passata la bufera sulla canzone di Sanremo, Elettra Lamborghini è di nuovo al centro dell'attenzione grazie al suo utilizzo dei social.

"Volevo postare qualcosa per mantenermi attiva sui social ma sto a magná come na vacca da monta per cui ho pensato di postare questa mia vecchia foto dove mi vedo particolarmente sexy e porkah, con Amore"

Solitamente sono le sue foto a fare scandalo, vista la sua volontà di essere sempre molto provocante, ma stavolta nessuno la può attaccare su quel fronte. A far discutere sono però state le sue parole: con la spontaneità che la contraddistingue, ha infatti fatto intendere a modo suo di aver preso qualche chilo durante questa quarantena e di non sentirsi particolarmente attraente. In precedenza aveva postato anche un fotomontaggio in cui si paragonava ad una persona obesa, ancora una volta in relazione al periodo di isolamento, che in effetti sta spingendo molti a passare il tempo cucinando e mangiando.

Diciamo che le delicate tematiche del body shaming non sembrano preoccupare più di tanto Elettra Lamborghini, ma i suoi fedeli followers continuano ad apprezzarla per la sua schiettezza e per l'ironia di cui è dotata. In questo periodo ha comunque promosso il distanziamento sociale e ha esortato i suoi fan a restare a casa per non far crescere il numero di contagiati.

Ogni celebrità cerca infatti di supportare la comunità italiana con ciò che sa fare meglio: Andrea Bocelli ha tenuto un concerto in un Duomo di Milano deserto e ha condiviso un pensiero sulla situazione attuale.