Elettra Lamborghini spaventata dal Coronavirus: 'per incontrarmi bisogna fare il tampone'

Dopo aver sbottato nelle storie di Instagram, Elettra Lamborghini è tornata a parlare dell'argomento Coronavirus, anche in vista del matrimonio con il dj Afrojack in programma prossimamente. La popstar ha voluto lanciare un avvertimento a tutti, inclusi coloro che parteciperanno all'addio al nubilato.

La 26enne infatti, in una diretta ha affermato senza mezzi termini che "per incontrarmi bisogna fare il tampone". Elettra non usa mezze frasi ed evidentemente continua ad essere terrorizzata dal Coronavirus, un argomento a lei molto caro e di cui ha parlato più volte.

“Non permettetevi di parlare se non sapete le cose. Io ho già fatto tampone e sierologico e sono negativa, grazie a Dio! Mi sposo a brevissimo ed è nel mio interesse non avere contatti con nessuno in questo periodo, proprio per una questione di sicurezza" ha affermato, in risposta alle critiche sulla sua presenza a Gardaland dove si trova per registrare un programma.

“A tutte le persone con cui sto avendo a che fare sto richiedendo il tampone e sierologico. Addirittura la settimana prossima al mio addio al nubilato ho richiesto a tutte le mie amiche di presentarsi con gli esiti, in più nel resort che ci ospiterà ho richiesto di fare i tamponi e sierologico a tutto lo staff. Uguale al mio matrimonio" ha concluso.