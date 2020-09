Elettra Lamborghini si è sposata: riviviamo insieme le sue nozze con Afrojack

Nella giornata di ieri Elettra Lamborghini ed Afrojack sono finalmente convolati a nozze. La cerimonia si è svolta nella blindatissima Villa Balbiano sul Lago di Como e tutto è stato curato nei mini particolari dal noto wedding planner della tv Enzo Miccio.

Nelle ore immediatamente precedenti alle nozze, gli sposi temevano per la pioggia ma, a quanto pare il tempo ha tenuto piuttosto bene e tutto è andato secondo i piani. Come previsto la sposa ha indossato tre diversi abiti. Un primo abito per la funzione religiosa che prevedeva un scollo vertiginoso ed un sapiente gioco di pizzi e trasparenze, un secondo abito con lunghe maniche sempre di pizzo e infine un abito più sbarazzino per il party conclusivo.

I cento ospiti che hanno dovuto fare preventivamente il tampone, si saranno sicuramente divertiti un sacco e come abbiamo avuto modo di vedere su Instagram la festa è proseguita fino a tarda notte tra folli danze e cantanti d'eccezione. Tra gli invitati non mancavano star del calibro di David Guetta mentre sul palco tra le altre interpreti si sono avvicendate Giorgia e Giusy Ferreri. A conclusione di una stupenda serata c'è stato il lancio dei fuochi d'artificio in una cornice da favola come quella del Lago di Como.

Come testimoni, Elettra ha scelto le sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia mentre lo sposo ha avuto al suo fianco il migliore amico. Assente la sorella Ginevra. Il bouquet durante il lancio è stato preso dal migliore amico della regina del twerking, l'influecer Iconize.