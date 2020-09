Elettra Lamborghini diventa una supereroina: ecco il fumetto a lei dedicato

Elettra Lamborghini sarà la protagonista di una graphic novel tutta sua dove vestirà i panni di una irriverente supereroina che dovrà superare molte sfide. La giovane ereditiera che avrà anche una serie a lei dedicata, sta facendo strada in ogni settore e, sta diventando giorno dopo giorno sempre più amata dal pubblico italiano.

La novella Wonder Elettra sarà però perseguitata dalla sfortuna che, renderà particolarmente difficile ogni sua azione e, nonostante i superpoteri dovrà sforzarsi ulteriormente per liberarsi da una nefasta maledizione. Elettra dovrà anche affrontare le supreme ballerine di twerkin devote alla Dea del Ritmo. Ce la farà questa giovane eroina a diventare la nuova Grande Sacerdotessa del Ritmo?

Intanto oltre alla carriera anche la vita privata di Elettra sembra proseguire a gonfie vele. Le nozze con Afrojack che si sono svolte alcuni giorni fa sono state veramente spettacolari. Merito anche di Enzo Miccio, il wedding planner che ha organizzato tutto anche nei minimi particolari. Elettra è stata incerta sino alla fine sugli abiti da indossare durante questo straordinario evento ma, ha stupito tutti con tre cambi veramente eccezionali.

La sua nuova vita da mogliettina sembra piacerle molto e come dichiarato attraverso le Instagram Stories, Elettra non si è staccata nemmeno un attimo dal marito in questi giorni e tra una puntata del Grande Fratello e una partita alla Play Station i due sembrano più uniti che mai.