Elettra Lamborghini twerka con le sorelle: il balletto sexy su Tik Tok

Non solo Instagram, Elettra Lamborghini fa impazzire i fan anche su Tik Tok. Un giorno fa la nipote più famosa di casa Lamborghini ha pubblicato sul social un balletto sexy in compagnia delle sorelle minori che i seguaci hanno apprezzato molto.

Elettra Lamborghini si diverte a twerkare insieme alle sorelline il famoso balletto "Laxed (Siren Beat)" che sta spopolando tra i vip e non, una fra tutte Chiara Ferragni che ha fatto ballare suo figlio Leone sul tormentone social in questi mesi.

Già pochi giorni fa Elettra ci aveva deliziati con un altro ballo, ancora più sexy, sulla melodia del suo ultimo pezzo "Hola Kitty", altra hit reggaeton e sensuale della cantante bolognese, uscita in questi giorni dopo aver tenuto segreto l'evento fino alla fine. Ma cosa sta accadendo negli ultimi tempi nella vita di Elettra?

La Lamborghini sembra felicissima per il futuro matrimonio con Afrojack, infatti è alle prese con l'organizzazione delle nozze insieme al re dei wedding planner Enzo Miccio. Proprio nelle ultime ore Elettra si trovava in una location immersa nel verde a Napoli, insieme ai suoi assistenti, per provare vestito e cibo dell'evento, oltre che "mille altre cose", come dichiara nella stories Instagram.

E già nei giorni scorsi Elettra era apparsa raggiante in uno scatto post quarantena in cui appariva in una luccicante tuta verde che sottolineava le sue curve sinuose, e si è divertita molto anche durante il lockdown pubblicando foto e video irriverenti come ci si aspetta da una ragazza ironica come lei. Ed Afrojack? I due sembrano essere lontani al momento ed Elettra ha dichiarato di fare un fioretto particolare finchè non vede il suo uomo, lui invece sembra molto impegnato come disk jokey con la sua musica. Vedremo cos'altro accadrà.