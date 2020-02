Primo, elettrizzante e dirompente trailer ufficiale per Gangs of London di Gareth Evans

A più di due anni dall'annuncio ufficiale della serie Sky Original co-prodotta anche da Cinemax, è proprio Sky ad aver pubblicato online il primo, elettrizzante e dirompente trailer ufficiale della potente Gangs of London, attesissima serie televisiva di stampo crime creata, scritta e diretta dal brillante Gareth Evans (The Raid, Apostolo).

Il dramma è ambientato nella Londra contemporanea, una città sull'orlo del collasso a causa di lotte di potere che coinvolgono uno svariato numero di gang internazionali. La serie inizia con un capo di queste bande che viene assassinato, lasciando un vuoto di potere in grado di minacciare il già fragile equilibrio tra le altre organizzazioni malavitose. A titolo informativo, il progetto non è comunque in alcun modo correlata all'omonimo videogioco per PSP, che però in precedenza la Pulse Film aveva opzionato per un adattamento.



Evans aveva detto al riguardo: "Spero che questo show riesca a portare un'esperienza cinematografica nelle case degli spettatori. Per me è stato elettrizzante poter entrare in un progetto con una narrativa di lunga durata, esplorare un mondo multiculturale di criminalità globale e lasciarlo intersecare tra le strade di Londra". Ann Mensah di Sky ha inoltre aggiunto: "Gangs of London è uno spettacolo senza rivali con personaggi incredibili da abbinare".



Nel cast della serie - tra gli altri - troviamo Joe Cole, Asif Raza Mir, Colm Meaney, David Bradley, Sope Dirisu, Mark Lewis Jones e Michelle Fairley. Non c'è ancora una data per la premiere ma un generico 2020.



Gangs of London è scritta da Evans, Matt Flannery, Peter Berry, Clare Wilson e Joe Murtagh. Evans ha anche diretto tutti gli episodi, come si può anche evincere dal trailer grazie a dei precisi e riconoscibili tratti stilistici.