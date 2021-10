Eli Roth e la sua villa italiana 'infestata': 'È come essere in Game of Thrones'

Che connessione c'è tra il regista dell'horror Eli Roth, una villa in Toscana e... la serie tv di successo Game of Thrones? Scopriamolo insieme dopo il salto.

Sembrerà molto in character da parte di uno come Eli Roth, ma il regista, sceneggiatore, produttore e attore amante dell'horror potrebbe effettivamente aver acquistato una casa infestata.

"Non so se sto tentando la fortuna, ma mi sono appena trasferito in una villa del XIII secolo a Firenze. E mia moglie la prima cosa che ha detto è stata 'Doppiamo purificare la casa adesso'" ha raccontato durante una recente intervista.

"Saging", Il metodo menzionato dalla moglie di Roth, Lorenza Izzo, è un'usanza tipica dei nativi americani per disfarsi dell'energia negativa di un luogo designato bruciando della salvia.

"Si rifiutava di trasferirci finché non portassimo a termine la purificazione, e ci sono voluti almeno tre giri nello scantinato per ripulirlo perché potevi... Non lo so, forse me lo stavo immaginando perché mi aspettavo succedesse qualcosa..." continua Roth "A volte in cucina delle cose si muovono da sole e cadono dagli scaffali. Ma non appena succede, corro a prendere la salvia e mi metto all'opera. Non mi metto a cincischiare".

"Non è che dico 'Oh, guarda, un fantasma! Che facciamo?'. Penso piuttosto 'Ok, qui sta succedendo qualcosa, e dobbiamo entrare in azione'. Accendo la salvia e se funziona o meno non lo sappiamo, ma ci fa sentire meglio. In case vecchie come queste, costruite nel 300 o giù di lì, è ovvio che ci sia un certo tipo di energia. Voglio crederci. Non grido ai fantasmi, ma sono aperto a tutto" aggiunge poi.

E dopo aver realizzato la serie di Discovery+ A Ghost Ruined My life, e aver scoperto che la nuova dimora risaliva addirittura all'epoca dei Templari... "C'era un simbolo dei Templari sulle pareti. Così ho ricercato la storia del villaggio e della villa, e ho scoperto che in seguito è stata anche un monastero. Ne sono successe di cose tra queste mura. C'era persino una rete di tunnel sotterranei che conduceva al villaggio... Lo adoro, è davvero forte! Sembra di vivere in Game of Thrones!"

Speriamo solo che finisca allo stesso modo della serie di HBO, dato che per i fan Game of Thrones ha uno dei finali più brutti delle serie tv!