Elisa Isoardi, frecciatina alla Rai: 'Voglio stare in un'azienda che crede nel mio valore'

Elisa Isoardi dopo essere stata una delle protagoniste dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, ha preso parte anche all'Isola dei Famosi. Purtroppo un infortunio all'occhio l'ha costretta al ritiro, ma in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato di questa esperienza e del suo suo futuro televisivo.

"Quando mi hanno proposto l'Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. [..] Pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni abbiamo vinto la pasta, ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare".

La conduttrice ha poi svelato perchè non ha indossato il bikini sin dalle prima fasi de l'Isola dei Famosi: "L'ho messo solo assieme alle altre donne, quando me la sono sentita. Il costume intero sembrava più consono ad una persona della mia età".

Infine la Isoardi dopo aver dovuto dire addio a La Prova del Cuoco, ha mandato una piccola frecciatina alla Rai, e parlando del suo futuro lavorativo ha detto: "Tornare in uno studio televisivo mi ha fatto sentire l'adrenalina e la sicurezza che il mio posto è lì. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore, poi sarà quel che sarà".