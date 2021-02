Elisa Isoardi a L'Isola dei Famosi: svelata la lista dei concorrenti!

Colpaccio per L'Isola dei Famosi. A svelarlo il quotidiano Dagospia, secondo cui tra i naufraghi della prossima edizione del reality show ci dovrebbe essere anche Elisa Isoardi, l'ex conduttrice de La Prova Del Cuoco.

"A Cologno Monzese gira voce che si tratterebbe di un pacchetto che comprenderebbe anche alla conduzione di un programma tv, come accaduto per Simona Ventura che ottenne la guida di "Selfie" dopo lo sbarco in Honduras" si legge nell'articolo, secondo cui dopo la partecipazione a l'Isola dei Famosi, Elisa Isoardi dovrebbe approdare su Rete 4 con un programma tutto suo. Quest'ultima parte della notizia è stata ripresa anche dal settimanale Oggi, che ne aveva discusso qualche giorno addietro.

Tornando all'Isola dei Famosi, Il Giornalettismo ha pubblicato la lista completa dei concorrenti: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Fariba (la mamma di Giulia Salemi), Clemente Russo, Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte di cui non si sa il nome, Akash Kumar, il cromatologo Lanzo, Angela Melillo e Valentina Persia.

Interessante anche il ritorno nei reality show di Clemente Russo, che come ricorderanno tutti fu espulso durante la prima edizione del Grande Fratello Vip.

Tra gli opinionisti è data per certa la presenza di Iva Zanicchi, che dovrebbe essere affiancata da Elettra Lamborghini o Tommaso Zorzi.

Per quanto concerne il funzionamento del gioco, dovrebbero arrivare "guardiani" e "parassiti".

Di recente Elisa Isoardi ha parlato della sua storia con Matteo Salvini, ed ha anche discusso della sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle.