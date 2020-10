Elisa Isoardi mano nella mano con Raimondo Todaro: il flirt è confermato

Sembra essere davvero scoccato l'amore tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. L'ex conduttrice de La Prova del Cuoco, infatti, è stata pizzicata mano nella mano con Raimondo Todaro, il ballerino con cui partecipa a Ballando con le Stelle. Le foto sono esplicative e confermano il flirt tra i due.

“Sono molto maschile come fisicità, ho sempre fatto sport come ciclismo, pallavolo, nuoto: i miei muscoli e il mio cervello sono allenati su quello e non mi sono mai fermata più di tanto a pensare alla mia femminilità. E invece a 37 anni è arrivato il momento e ho scoperto che mi piace tantissimo immergermi completamente nella musica con il corpo e con la mente” ha raccontato ai microfoni di Chi, quasi a confermare l'amore con Todaro, che arriva dopo la lunga love story con Matteo Salvini.

Qualche tempo fa, la presentatrice aveva allontanato le ipotesi affermando che "mi ritengo single, per ora mi concentro sulla danza, fra tre mesi si vedrà".

Elisa Isoardi ha anche parlato della chiusura de La Prova del Cuoco, che però non ha pregiudicato l'amore degli italiani nei suoi confronti. Durante il lockdown la Isoardi è stata protagonista di varie dirette su Instagram, ma in una circostanza è andata in diretta con uno sconosciuto.