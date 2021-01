Elisa Isoardi si racconta a Verissimo: 'La fine di una storia è sempre un fallimento'

Elisa Isoardi è stata una delle ospiti di Verissimo, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, e qui la conduttrice ha rivelato alcuni retroscena della sua vita amorosa. Attualmente le cose non sembrano andare nel migliore dei modi per lei ma, la Isoardi non rimpiange nulla di quanto fatto fin qui.

Ad averla fortemente provata è stata la fine della relazione con un noto leader politico, a riguardo il celebre volto di Rai Uno ha detto: "Sono stati cinque anni d'amore bellissimi. Io l'ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell'amore che c'è stato".

La Isoardi ha poi aggiunto: "Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, la fine di una storia d'amore è sempre un fallimento. Uno paga per le scelte d'amore, ma anche per quelle di libertà. Ognuno deve fare ciò che si sente".

E in merito ad una foto che ha scatenato un certo clamore negli anni scorsi dice: "Per me era una foto d'amore con una frase d'amore. Non lo trovo per niente volgare e assurdo. Mi prendo le mie colpe, ma penso di non aver fatto niente di grave".

In molti pensavano che tra lei e Raimondo Todaro ci fosse qualcosa di più di un semplice legame lavorativo ma, a quanto pare l'esperienza a Ballando con le Stelle le ha permesso di trovare solo un ottimo amico.