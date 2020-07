Elisa Isoardi shock ad Oggi: 'hanno provato a distruggermi'

In una lunga intervista concessa ad Oggi, Elisa Isoardi ha parlato della chiusura de La Prova del Cuoco, che ha visto la fine dopo 20 anni di onorata carriera nei palinsesti Rai. La conduttrice però ha anche svelato dei retroscena su questo suo capitolo professionale che si è appena concluso.

La Isoardi infatti ha affermato che "sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto. Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta". C'è tanta amarezza quindi nelle sue parole e nell'epilogo di questa avventura al programma che per tanti anni è stato condotto da Antonella Clerici.

La conduttrice proprio per questo motivo ha voluto ringraziare tutti i suoi collaboratori: "piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato" ha affermato.

La decisione evidentemente la Isoardi l'aveva già annusata nell'aria, e non ha mai fatto mistero del possibile responso da parte della RAI: "non non avevo paura, ma stizza. adoro Coletta, ma qualche ora buia me l'ha fatta passare...silenzio assoluto".

Nonostante ciò, però, la Isoardi non ha perso il sorriso e continua ad essere uno dei volti più amati della TV italiana. Durante la quarantena ha tenuto qualche diretta Instagram insieme alla zia, con cui ha trascorso il lockdown.