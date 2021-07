Elisa Isoardi silurata da Mediaset: 'Non c'è nessun progetto per lei'

Dopo la sonora bocciatura per Barbara D'Urso che ha perso ben 2 programmi su 3 sulle reti Mediaset, Piersilvio Berlusconi ha anche chiarito il punto di vista della sua emittente su Elisa Isoardi precisando che attualmente non ci sono progetti in vista per lei.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, l'amministratore delegato ha detto: "Non c'è nessun progetto specifico. Nessuna preclusione, ma ad oggi non c'è nessuna volontà particolare di utilizzarla. Ci sono già tantissimi professionisti".

Naturalmente questa è una bella doccia fredda per la conduttrice, che dopo la burrascosa fine dei suoi rapporti con la Rai sperava finalmente di trovare le giuste attenzioni a Mediaset. La Isoardi aveva infatti dichiarato più volte di voler lavorare per un'azienda in grado di valorizzarla, ma pare proprio che a questo giro non sarà l'emittente milanese.

Nel corso della serata di presentazione, Berlusconi ha poi parlato anche di Maria De Filippi, esprimendo tutta la sua felicità per il rinnovo del contratto: "Il contratto con lei è stato rinnovato e di questo siamo molto felici. Sarà una collaborazione più profonda anche con nuovi prodotti. Sulle novità c'è un po’ di riserbo, ci stiamo lavorando ma aspettiamo per dire di più".

Su Bonolis invece dice: "Siamo aperti a tutto ciò che vuole fare, abbiamo rinnovato il contratto anche con lui. Ha la certezza di Avanti un altro e alcune puntate la domenica sera. Sta lavorando a un nuovo prime time".