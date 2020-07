Elisa Isoardi torna a parlare dopo settimane difficili: 'Hanno provato a distruggermi'

Elisa Isoardi in una lunga intervista ad Oggi ha parlato del periodo difficile vissuto negli ultimi mesi dopo aver appreso della definitiva chiusura de La Prova del Cuoco, storico programma di Rai 1 che le era stato affidato dopo l'addio di Antonella Clerici.

La coduttrice ha raccontato di non aver preso bene la fine del programma: "La Prova del Cuoco? Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato" e riferendosi al dirigente di Rai 1 Stefano Coletta ha detto: "La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto". Anche Lippi si era detto contrario alla chiusura del programma ma, il suo parere era servito ben poco.

La Isoardi ha raccontato di aver vissuto un periodo veramente traumatico: "Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto. Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta".

Guardando al futuro, è probabile che alla Isoardi venga affidata la conduzione di Check-Up, il noto programma di medicina terminato nel 2021 che, verrà riproposto in chiave più moderna. Sulla vita privata sembrano non esserci novità in vista, e sulla fine della sua relazione con Salvini ha detto: "Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro".