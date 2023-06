Elisa di Rivombrosa, clamoroso ritorno della fiction con Vittoria Puccini! I dettagli

Uno dei più grandi successi della fiction televisiva italiana dei primi anni 2000, Elisa di Rivombrosa, potrebbe tornare sul piccolo schermo. La serie, con protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, potrebbe clamorosamente fare il proprio ritorno in tv grazie alla Rai, che starebbe lavorando alle nuove puntate.

Secondo le ultime novità sul progetto, la Rai vorrebbe realizzare 12 puntate per raccontare cosa è successo al termine della seconda stagione della serie.



Elisa di Rivombrosa, trasmessa in prima serata su Canale 5 dal dicembre 2003 al dicembre 2005, rappresentò un autentico successo per il mondo della fiction nostrana, e pare che la nuova produzione possa rappresentare una continuazione della serie spin-off La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, in onda, con poco successo, nel 2007.



Nella nuova stagione dovrebbe tornare Vittoria Puccini nel ruolo di Elisa Scalzi, probabilmente solo in alcuni flashback o al massimo un cameo. Niente da fare per Alessandro Preziosi - che non era la prima scelta per il ruolo di Fabrizio - che interpretò il Conte Ristori, morto al termine del primo ciclo di episodi. Il nuovo cast dovrebbe comprendere alcuni dei più promettenti giovani interpreti italiani e altri attori più navigati. Si fanno i nomi di Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Jacopo Olmo Antinori, Andrea Arcangeli, Ludovica Nasti e Lucrezia Guidone.



Le location dei nuovi episodi dovrebbero dividersi tra il castello Ducale di Aglié, il castello di Masino, il castello del Valentino e la Villa della Regina a Torino, le Cascate di Monte Gelato a Mazzano Romano, il Borgo di Castello di Rota a Tolfa, Villa Parisi a Monte Porzio Catone, il castello Pallavicino a Varano de' Melegari, il castello di Golaso a Varsi e la Rocca Meli Lupi di Soragna.



Jane Alexander raccontò di aver subito un trattamento negativo sul set di Elisa di Rivombrosa.